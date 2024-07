Com festa da torcida e bom futebol Primos e Os Prédios empatam no Zuzão

Os Prédios lideram o Amadorzão com 36 pontos: até aqui perdeu apenas uma partida - Crédito: Divulgação

A bola agradece, bem como o futebol, em sua essência. Graças ao comportamento exemplar e o jogo de alta qualidade técnica, proporcionado pelos jogadores do Primos e Os Prédios, na manhã deste domingo, 21.

Em partida válida pela 17ª rodada da fase de classificação do Campeonato Amador, promovido pela Liga de Futebol Amador de São Carlos, o estádio municipal Luiz Estevan Zuzão de Siqueira foi o palco da festa chamada futebol e após 90 minutos bem disputados, o justo empate em 1 a 1.

Com isso, a equipe do CDHU, que lidera, foi a 36 pontos e o Primos chegou aos 27 pontos, na quarta colocação. A Ponte Preta e o Jardim Gonzaga, que venceram seus compromissos (respectivamente 3 a 0 no BN Madri e 3 a 1 no Vasco), encostaram e fecham o “top”, com 34 pontos e 33 pontos.

Resultados

Vasco da Gama 1 x 3 Jardim Gonzaga

Unidos da Vila 3 x 0 Monte Carlo

Zavaglia 1 x 1 Mairiense

Primos 1 x 1 Os Prédios

Ponte Preta 3 x 0 BN Madri

Principais artilheiros

William (Unidos da Vila) – 13 gols

Marcelo (Os Prédios) e Rodolfo (Ponte Preta) – 10 gols

Pedro Lopes (Gonzaga) – 9 gols

Leonardo (Zavaglia) – 8 gols

Anderson (Primos), Tiago (Zavaglia), Geovani (Vasco), Marcos (Unidos da Vila) e Caio (Primos) – 6 gols.

