Com expectativa de boa torcida, Grêmio estreia em casa na A4

Leandro Mehlich tá otimista e acredita em mais uma vitória gremista no A4 - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Após uma semana cheia, para atividades táticas e técnicas, o técnico Leandro Mehlich preparou o Grêmio São-carlense para o segundo compromisso pela fase de classificação do Campeonato Paulista da Série A4. A partir das 19h deste sábado, 3, recebe a visita no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, o América de São José do Rio Preto.

Animados com a vitória na rodada inaugural diante da Joseense fora de casa (1 a 0), vai ter pela frente uma equipe que empatou em casa diante do Barbarense em 0 a 0. A expectativa é de que uma boa torcida marque presença e empurre o Lobo da Central.

Mehlich não esconde o otimismo. Aprovou a estreia gremista onde, segundo ele, o time controlou o adversário e agora aguarda mais uma boa apresentação, e, paralelamente, a evolução do grupo. Não descarta ainda possíveis mudança no time titular em relação ao que entrou jogando em São José dos Campos.

O comandante gremista assegurou, entretanto, que o Grêmio irá manter o estilo de jogo e consequentemente ir em busca da segunda vitória para se manter no topo e seguir forte em busca da primeira meta que é a classificação para a segunda fase do campeonato.

A entrevista

São Carlos Agora - Contra o Joseense, o Grêmio apresentou um primeiro tempo de imposição e um segundo tempo sem tanta intensidade. Era aguardada uma apresentação assim?

Leandro Mehlich - Em um jogo de 100 minutos existem variações de momentos, conseguimos o tempo todo controlar o adversário da maneira que esperávamos.

SCA - Vencer fora na estreia, dá um gás a mais para a equipe?

Mehlich - Vencer sempre é muito bom, fora de casa, é ainda melhor, na estreia então, melhor ainda. Assim, nos dá ainda mais confiança para sequência do trabalho.

SCA - Contra o América, em casa, mantém a forma de jogar ou espera um time ainda mais incisivo em busca dos 3 pontos?

Mehlich - Nossa equipe tem um modelo de jogo e vai se aprimorando a cada partida. Sempre entraremos em campo, buscando os 3 pontos.

SCA - Mantém a equipe ou existe a perspectiva de mudanças para encarar um time tradicional no cenário paulista?

Mehlich - Temos um elenco muito qualificado, temos que ser coerentes e ao mesmo tempo buscar a evolução de todos, vamos analisar nos treinos e decidir a melhor equipe.

SCA - Acredita em boa torcida? Que importância ela tem para incentivar os atletas?

Mehlich - A torcida sempre é importante, desde que ela vá ao estádio para nos apoiar, eu acredito que o horário (19h) é um atrativo para isso, mas depende muito da performance da nossa equipe, a cada vitória e a cada jogo bem jogado, conseguiremos atrair mais torcida e isso será de fundamental importância para atingirmos nosso objetivo.

2ª rodada

Sexta-feira, 2

20h – Barretos x Independente

Sábado, 3

15h – Taquaritinga x Ska Brasil

15h – Nacional x Penapolense

15h – Rio Branco x Vocem

15h – Barbarense x XV de Jaú

16h – Audax x Joseense

19h – Grêmio x América

Domingo, 4

10h30 – Francana x Jabaquara

