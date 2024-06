Com equipe enxuta, Asf estreia com derrota nos Joguinhos Abertos

Time sub18 estreou com derrota nos Joguinhos Abertos - Crédito: Divulgação

A estreia da equipe sub18 da Asf São Carlos não foi a esperada. Na manhã deste sábado, 1, perdeu para Sales Oliveira por 6 a 4 e se complicou na fase final dos Jogos Abertos da Juventude, que acontece em Araçatuba. A partida aconteceu na Emeb Egles Gabar.

Neste domingo, 2, em hora e local ainda a serem definidos, encara Taboão da Serra e para ter chances de classificação, tem que vencer. Caso empate ou sofra nova derrota, estará eliminada e retorna para São Carlos.

Na partida de estreia, a técnica Ana Cláudia Bianconi disse que as atletas sentiram o peso da partida. O time começou mal e no primeiro tempo levou 5 a 1 das adversárias. No segundo tempo, com ajustes feitos pela treinadora, o time se encontrou, passou a pressionar Sales Oliveira, porém não o suficiente e a derrota aconteceu por 6 a 4.

Apesar do resultado negativo, Aninha acredita que seu time possa buscar a superação e conquistar uma boa vitória.

