Com doses de tensão, Leoas avançam na Copa Record

Leoas venceram nos pênaltis e agora encara Sertãozinho na semi da Copa Record

Foi com sofrimento e emoção, mas a equipe de futsal feminino do Deportivo Sanka avançou à semifinal da Copa Record e assim permanece com a meta de defender o bicampeonato no torneio regional.

Na noite desta terça-feira, 18, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, as Leoas enfrentaram São João da Boa Vista pelas quartas de final.

Após um jogo tenso e muito disputado, o time são-carlense que representa o distrito de Santa Eudóxia, empatou em 1 a 1 no tempo normal. O vencedor saiu das cobranças de penalidades máximas e as Leoas venceram por 3 a 2.

Agora a equipe estará em ação na segunda-feira, 24, quando encara Sertãozinho, que eliminou a ASF São Carlos pelo placar de 3 a 1.

