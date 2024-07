Com doses de emoção, Deportivo Sanka leva o “bi” da Copa Record

Jogadoras do Deportivo comemoram a conquista do “bi” na Copa Record - Crédito: Divulgação

O Deportivo Sanka comemorou mais uma conquista, ao sagrar-se bicampeã da Copa Record de Futsal Feminino, em jogo realizado na noite de sexta-feira, 28, no ginásio municipal de esportes Eugênio Sacardo Filho quando enfrentou as donas da casa Ipuã. As Leoas representaram o distrito de Santa Eudóxia.

A conquista são-carlense foi recheada de emoção. Ipuã tinha em seu plantel, atletas que disputam torneios oficiais representando o Fut Fera de Guará. Já o time são-carlense tem em suas fileiras, atletas contratadas.

Desta forma, a partida foi em alto nível técnico e no tempo normal, As Leoas garantiram o 1 a 1 com as donas da casa. Desta forma, o campeão saiu após as cobranças de penalidades máximas e com uma atuação de gala de Thalita, o Deportivo sagrou-se bicampeão ao vencer por 2 a 0. A goleira defendeu dois pênaltis.

