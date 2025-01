Com dois de Maurício, Palmeiras passa fácil pela Portuguesa

Maurício, autor dos dois gols do Palmeiras: tricampeão estreia com vitória - Crédito: Renato Pizzutto/Agência Paulistão

Com domínio absoluto durante os 90 minutos, o Palmeiras estreou com vitória no Campeonato Paulista. Na noite desta quarta-feira, 15, no Allianz Parque, venceu a Portuguesa de Desportos por 2 a 0. Maurício fez os dois gols do Palmeiras, sendo um em cada tempo.

Atual tricampeão paulista, o Verdão deu o primeiro passo em busca do inédito tetracampeonato. Iniciou a partida pressionando a Lusa e aos 12 minutos fez 1 a 0. Vanderlan se antecipou a um lançamento do goleiro adversário e tocou para Maurício que chutou sem chances.

O Palmeiras teve diversas oportunidades para ampliar, mas desperdiçou todas as oportunidades.

Na etapa final, a Lusa se soltou um pouco, mas não o suficiente para incomodar Weverton. Aos 27 minutos, após pela assistência de Marcos Rocha, novamente Maurício apareceu para ampliar.

Outros resultados

Mais três jogos foram realizados na noite desta quarta-feira, com os seguintes resultados:

Novorizontino 0 x 1 Ponte Preta

Velo Clube 0 x 2 Noroeste

Guarani 2 x 0 Botafogo

