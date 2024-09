Com dois a menos, Milan estreia com vitória na Copa São Carlos

Com dois a menos, Milan surpreendeu e venceu o Red Back por 3 a 2 - Crédito: Divulgação

Muita emoção. Essa é a palavra que define a 1° rodada da fase de classificação da Copa São Carlos, competição realizada pela Liga Desportiva de São Carlos.

Com o início da competição realizada na última quinta-feira, 5, no domingo, 8, foi concluída a rodada inicial, com destaque para a equipe do Milan que, com dois jogadores a menos desde o início da partida conseguiu a vitória em cima da equipe do Red Back pelo placar de 3 a 2.

No grupo B se destacou pelas goleadas foram o Flamingo que aplicou 5 a 0 no New United. O Proara sofreu no início, mas aplicou a segunda goleada da competição com 5 a sobre o Holanda. Vale destacar a inclusão da competição, onde a equipe do New United, é composta por sua maioria por atletas indígenas, é a primeira vez que uma competição recebe essa inclusão.

"É importante fazer essa socialização e abrir o espaço dentro do esporte para todos, tendo em vista que o esporte é inclusão social como base", disse p presidente LDSC, Neuto Aparecido.

Resultados

Juventude 1 x 1 Grêmio

Prohab 1 x 0 Santa Angelina

Atlético Munique 5 x 0 Cometa Cristão

Fluminense 3 x 0 Bola de Neve

Loz Bárbaros 0 x 2 Sanka City

Jardim Jockey Club 0 x 0 Mulekes de Vila

Jardim Beatriz 3 x 2 Pé na Porta

Red Back 2 x 3 Milan

Flamingo 5 x 0 New United

Holanda 1 x 5 Proara

Leia Também