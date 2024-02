Com direito a gol de letra, Grêmio humilha o América no Luisão

Uivando alto: Grêmio mostra força e jogadores comemoram gol com a torcida. 5 a 1 no América - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

O “saturday night fever” do Grêmio São-carlense foi perfeito na noite deste sábado, 3, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão. O único senão foi a pequena torcida (apenas 605 pagante) que compareceu para assistir a goleada do Grêmio São-carlense por 5 a 1 em cima do América de São José do Rio Preto.

A partida foi válida pela segunda rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista da Série A4 e com o resultado, o Lobo da Central assumiu a liderança.

O Grêmio fez uma excelente apresentação. Com direito até a um gol de letra do zagueiro João Victor na etapa final, o time de Leandro Mehlich mostrou técnica e toque de bola. Abusou da intensidade, marcação alta e velocidade. Em momento algum o time americano esboçou reação.

Na quarta-feira, 7, em Taquaritinga, o Grêmio faz a terceira apresentação a partir das 15h. Será um jogo com duas equipes com 100% de aproveitamento. Os dois times tem 6 pontos em dois jogos.

O jogo

Um primeiro impecável do Grêmio São-carlense que ignorou o América e até a chuva forte que caiu na etapa inicial. O América, teve apenas duas boas chances para marcar, ambas nos minutos finais.

No restante do primeiro tempo, o goleiro Gustavo Belli foi um mero expectador. Já o americano Vinícius fez pelo menos três grandes defesas. Mas viu sua meta vazar em três oportunidades.

O técnico Leandro Mehlich manteve a forma do time jogar. Além da intensidade, marcação alta e muita velocidade nos ataques. Com isso, o técnico de Rubio Silva não viu a cor da bola e de tanto insistir, em um ataque trabalhado, Fabrício fez 1 a 0 para o Grêmio.

O Lobo manteve o apetite e aproveitou uma saída equivocada do goleiro americano e Vinícius, em jogada individual, cortou o zagueiro de chutou forte. O goleiro visitante falou e a bola entrou. 2 a 0 aos 35 minutos.

A pressão da alcateia gremista manteve e três minutos depois, a zaga “picou” o ponto da área adversária e João Victor, de cabeça fez 3 a 0, após aproveitar o escanteio bem cobrado.

Na etapa final, o gramado pesado fez com que o ritmo de jogo caísse, mas o Grêmio manteve o controle da partida. Mas, aos 15 minutos, em um raro ataque, Vinícius Souza chutou da entrada da área e fez um belo gol. Gustavo Belli chegou a espalmar, mas a bola bateu no travessão e entrou.

Nos minutos seguintes, o América até que tentou surpreender. Mas o Grêmio mostrou um sistema defensivo consistente e manteve o ritmo. Mas o melhor estava por vir pois, aos 34 minutos, após belo ataque, a bola foi cruzada para a área e novamente João Victor, de ‘chaleira’ fez 4 a 1.

E teve mais. Aos 40 minutos, em outro excelente cruzamento, Gabriel Argentino livre na área cabeceou com precisão para fazer 5 a 1.

Mesmo com o resultado garantido, o Grêmio manteve o domínio e confirmou a consistente vitória que garantiu a liderança da A4.

Seis jogos, quatro jogos

Durante a tarde, seis jogos foram realizados pela A4 e apenas quatro gols assinalados. Uma média bem baixa neste início de campeonato.

Em Barretos, o Touro dos Canaviais ficou no 0 a 0 com o Independente de Limeira. Mesmo placar entre Rio Branco e Vocem em Americana e Audax e Joseense, em Osasco.

Na capital paulista, Nacional e Penapolense ficaram no 1 a 1. As duas únicas vitórias e ambas, pela contagem mínima: o Taquaritinga, em casa, superou o SKA Brasil e em Santa Bárbara d’Oeste, o XV de Jaú despachou o Barbarense.

A rodada se encerra neste domingo, 4. A partir das 10h30, no estádio municipal José Lancha Filho, a Francana recebe a visita do Jabaquara.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também