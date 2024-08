Com classificação em risco, São Carlos tem que vencer o Colorado

Para não se complicar na Bezinha, São Carlos precisa da vitória - Crédito: Ismael Volpin

Com a realização de seis partidas, termina na tarde deste sábado, 3, a segunda fase do Campeonato Paulista da Série B. Todos os jogos começam às 15h e são válidos pela sexta rodada.

Em Araras, pelo grupo 4, o São Carlos vai até o estádio municipal Hermínio Ometto, encarar o Colorado Caieiras, já classificado.

A rodada promete ser tensa, pois o time orientado pelo técnico João Batista joga pela vitória para não depender de resultados, já que conseguirá a sua vaga para as quartas de final, somente por índice técnico. Com apenas 4 pontos no grupo, está em terceiro lugar.

De acordo com o regulamento elaborado pela FPF, a segunda fase é composta de três grupos com quatro times cada. Passam às quartas de final, os dois primeiros de cada grupo, além dos dois melhores terceiros colocados. E é neste critério que a Águia se agarra para seguir viva em busca do acesso a Série A4 em 2025.

No grupo 4 Tupã (7 pontos), Tanabi (6) e Mauá (5) lutam na última rodada pela segunda colocação. Somente o Flamengo (10) está garantido. No grupo, as três equipes postulantes lutam ainda pela vaga do índice técnico.

No Grupo 5 São Carlos e Mauaense, ambos com 4 pontos, lutam pela terceira colocação. Hoje, a Águia possui melhor saldo de gols e joga em casa. Por isso só a vitória interessa, já que o empate não garante a classificação. O Mauaense joga no estádio municipal Dr. Adhemar de Barros e necessita dos 3 pontos. Neste grupo, Araçatuba e Colorado estão classificados.

Por fim, no grupo 6, Paulista e Inter de Limeira estão garantidos nas quartas. Ecus (que joga em casa), com 2 pontos e Manthiqueira, com 3 pontos, se enfrentam. Um empate complica a vida das duas equipes e ambas jogam pela vitória para sonhar com a possibilidade da vaga por índice técnico.

A rodada

Grupo 4

Tupã x Tanabi

Mauá x Flamengo

Grupo 5

São Carlos x Colorado

Araçatuba x Mauaense

Grupo 6

Ecus x Manthiqueira

Paulista x Inter de Limeira

