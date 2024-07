Com autoridade, Zé Bebeu acaba com invencibilidade do Juventus

SIGA O SCA NO

Torcida do Zé Bebeu faz a festa em Ibaté após a importante vitória na Série Ouro da Champions Cup - Crédito: Divulgação

Caiu o último invicto da Série Ouro da Champions Cup, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos. Na noite desta terça-feira, 23, o Zé Bebeu, com autoridade, venceu o Juventus Cruzado por 2 a 0, no estádio municipal Dagnino Rossi, em Ibaté.

O Juventus era, até então, a única equipe que não tinha sido derrotada no campeonato. Fez uma primeira fase impecável e terminou como líder, tendo a melhor campanha. Porém, na estreia da segunda fase, foi surpreendida pelo adversário.

O Zé Bebeu, por sua vez, apresentou uma campanha até aqui baseada na regularidade e terminou entre os primeiros colocados na primeira fase.

Neste primeiro desafio, a partida foi marcada por muita disputa, intensidade e emoção, com as duas equipes criando chances de gol. Mas os jogadores do Zé Bebeu foram mais eficientes nas conclusões e sacramentaram a importante vitória.

Com o resultado, termina a primeira rodada da segunda fase, e o Zé Bebeu lidera o grupo B com 3 pontos, ao lado do Tijuco Preto. Pé na Porta e Juventus Cruzado estão zerados e nas últimas colocações.

