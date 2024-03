Com atenção redobrada, Grêmio recebe a Barbarense e foca os 3 pontos

Severo em ação pelo Grêmio: "Precisamos ter bastante atenção nessa reta final para nos mantermos no topo da tabela" - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Restam apenas cinco rodadas para o complemento da fase de classificação. Portanto, 15 pontos a disputar e o Campeonato Paulista da Série A4 está embolado, com várias equipes buscando ficar entre os oito primeiros que se classificam para as quartas de final.

Em terceiro lugar, com 19 pontos, o Grêmio São-carlense recebe a visita do União Barbarense que está em sétimo lugar e a apenas 3 pontos do Lobo da Paulista. Portanto, uma partida que requer cuidados. A equipe vem de uma derrota no meio de semana para o Nacional, na capital, pela contagem mínima.

O jogo será realizado a partir das 19h deste sábado, 9, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão. Mais uma vez, Rafael Sundermann foi confirmado como interino e poderá contar com o retorno do volante Alê que cumpriu suspensão automática. O zagueiro Christian, o lateral direito Gustavo Moreira e o meia Dudu continuam entregues ao departamento médico. O também lateral direito Joao Silveira é dúvida.

Em entrevista ao São Carlos Agora, o lateral esquerdo Severo, um dos jogadores mais regulares até aqui reforçou que a A4 está em uma “fase importante”, já que um tropeço, ainda mais em casa, pode complicar as pretensões gremistas.

“Precisamos ter bastante atenção nessa reta final para nos mantermos no topo da tabela e trazermos os jogos decisivos para dentro da nossa casa”, disse, ao se referir a partida contra o Barbarense.

De acordo com o lateral, a partida é importante e a vitória essencial para dar mais um passo em busca da classificação. “Com o apoio da nossa torcida, vamos em busca da vitória”, garantiu, salientando que campeonato “vai afunilando e sabemos que a pressão cada vez mais vai aumentar. Mas estamos preparados e juntos em um só objetivo”, complementou.

Rodada 11

Sábado, 9

15h – América x SKA Brasil

15h – Taquaritinga x Rio Branco

19h – Grêmio São-carlense x Barbarense

19h – Independente x Penapolense

Domingo, 10

10h – XV de Jaú x Joseense

10h – Vocem x Jabaquara

10h30 – Francana x Nacional

16h – Barretos x Audax

Classificação

Barretos, 21 pontos

Francana, 20 pontos

Grêmio São-carlense, 19 pontos

XV de Jaú, 18 pontos

Taquaritinga, 17 pontos

Vocem, 16 pontos

Barbarense, 16 pontos

Rio Branco, 14 pontos

Nacional, 12 pontos

Penapolense, 11 pontos

SKA Brasil, 10 pontos

Audax, 10 pontos

Independente, 10 pontos

Jabaquara, 8 pontos

América, 8 pontos

Joseense, 6 pontos

