Com a escolinha a ‘mil por hora’, ASF São Carlos disputará Liga Paulista em seis categorias

Aninha, atenta, durante arbitral online: definição das equipes da ASF que disputarão a Copa da Liga Paulista - Crédito: Divulgação

Com a escolinha de futsal social a “plenos pulmões”, a ASF São Carlos confirmou presença em seis categorias na Copa da Liga Paulista. Além da equipe adulta, o clube terá representantes nas categorias sub11, sub13, sub15, sub17 e sub20. A definição aconteceu durante o conselho arbitral da LPF ocorrido na semana passada de maneira online. “Na ocasião foram definidas as equipes que participarão da competição, grupos e forma de disputa em todas as categorias”, disse a técnica do time adulto e sub20, Aninha Cláudia Bianconi.

Após debate entre os participantes, na categoria adulta (ou principal), sete equipes marcarão presença. Além da ASF, Cats Taboão, Ferroviária, Futfera, Desportivo Mogiano, Move Sport e Guapiaçu.

De acordo com Aninha, as equipes fortes e na primeira fase, acontece turno único e as duas melhores campanhas passam direto para semifinal. “Uma vantagem muito boa se considerar que no momento de encerramento desta fase as atletas já terão acumulados jogos de outras competições de que também participaremos. Assim, conquistar as primeiras colocações pode nos permitir ir para uma semifinal mais descansada e vamos lutar para isso”, garantiu a técnica são-carlense.

De acordo com Aninha, na categoria sub20, o número de participantes alcançou 11 equipes, as quais foram divididas em dois grupos.

A jovem técnica de São Carlos disse que a ASF não levou muita sorte e caiu no “grupo da morte”, cujas adversárias são experientes.

“Caímos em um grupo forte, com equipes que jogam a LPF há um tempo. Do outro lado temos quatro equipes estreantes, mas também não dá pra dizer que é um grupo fraco. O lado bom de tudo isso, é que conhecemos as adversárias, e nosso sub20 vem com uma base muito boa. No ano passado fomos vice-campeãs e temos muitas atletas formadas na base que subiram do sub17 e deve ser um ano muito bom para essa categoria também”, ponderou.

Segundo o regulamento do sub20, nesta categoria classificam-se as quatro primeiras de cada lado para as quartas de final. “Pretendemos chegar no topo”, anteviu.

Base presente

A ASF estará também nas categorias de base e deve encontrar equipes muito qualificadas pela frente. Entretanto, Aninha disse que o trabalho é para formar atletas e oportunizar a competição às meninas. “Nesta idade, muito mais que vencer ou perder dentro de quadra está em jogo a experiência e processo formativo pelo qual passarão essas jovens atletas”, admitiu.

Julia Castro será a técnica do sub15 e do sub17. Ieda Fernanda Alvarez e Vanessa Farias da Silva do sub11 e do sub13.

Tabela provisória

Por fim, Aninha disse que a tabela provisória deve ser enviada aos clubes nesta semana e em breve sairá a oficial e fez um pedido. “Vai ser muito importante para nós, podermos contar com a torcida são-carlense nos embates. O futsal feminino merece ser valorizado, as meninas merecem o apoio e ficarão muito felizes com isso, tenho certeza, então, assim que definirmos as datas vamos divulgar bastante, é importante para nós”, disse.

De acordo com Aninha, além da LPF, a ASF participará do Campeonato Paulista (FPFS) e o arbitral deverá sair nos próximos dias.

Categorias e equipes

Sub11

Arbos (A e B), ASF São Carlos, Praia Grande, Eleven, Santo André e Talles de Mileto

Sub13

Arbos (A e B), ASF São Carlos, River, Fênix, Eleven e Santo André

Sub 15

Arbos, ASF São Carlos, Praia Grande, River, Fênix, D. Mogiano, Eleven e Santo André

Sub 17

ASF São Carlos, Praia Grande, River, Fênix, Guarulhos, D. Mogiano, Pinhal e Botucatu

Sub20

Grupo A – Araçatuba, Indaiatuba, River, Guarujá, Guerreiras Pinda e Francisco Morato

Grupo B – ASF São Carlos, Eleven, Guarulhos, Cats Taboão e Diadema.

Adulto (principal)

ASF São Carlos, Cats Taboão, Ferroviária, Futfera, Desportivo Mogiano, Move Sport e Guapiaçu.

