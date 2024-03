Clube Faber-Castell dá início ao torneio interno de futebol

SIGA O SCA NO

A bola vai rolar no Clube Faber-Castell com a realização do interno de futebol - Crédito: Divulgação

A bola vai rolar no Clube Faber-Castell, com a realização do tradicional torneio interno de futebol, que anualmente é levado a efeito e destinado aos associados e dependentes. Este ano, sete equipes foram formadas e 112 atletas estarão em ação nas manhãs de domingo.

A reunião para sortear os atletas que irão compor as equipes foi realizada na manhã do último domingo, 25 e a competição terá início domingo, 3, com a realização de três partidas, que compõem a primeira rodada.

De acordo com a direção do clube, o campeonato terá em sua primeira fase dois turnos e ao final, os quatro primeiros se classificam para a semifinal. Informações sobre o campeonato podem ser obtidas pelo link https://copafacil.com/internofaber24.

As equipes participantes são as seguintes: WLM Engenharia/Aton Analytics/Sintepol/Outlet Officce, Top Real, Race Life, Tiquinho/Vagão Maq, Sindicato dos Químicos/Clínica Médica Julio Ara, Pão de Queijo, São Geraldo Tintas.

Primeira rodada

Domingo, 3

Campo 1

8h - Top Real x Sindicato dos Químicos/Clínica Médica Júlio Ara

10h - São Geraldo Tintas x Tiquinho/Vagão Maq

Campo 2

8h - Pão de Queijo x Race Life

