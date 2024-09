Clube de Xadrez de São Carlos promove torneio beneficente para apoiar irmãos prodígios

Torneio beneficente arrecadou fundos para apoiar os gêmeos são-carlenses Antônio e Francisco Kinouchi no Torneio Internacional de Xadrez Escolar - Crédito: Divulgação

No último fim de semana, o Clube de Xadrez de São Carlos, em parceria com o Shot Café, realizou um torneio beneficente com o objetivo de arrecadar fundos para apoiar a participação dos gêmeos Antônio e Francisco Kinouchi, jovens prodígios do xadrez são-carlense, no Torneio Internacional de Xadrez Escolar que será realizado em Assunção, Paraguai.

O evento, que reuniu jogadores amadores e profissionais da cidade e região, foi um sucesso, arrecadando R$ 800. O valor será utilizado para ajudar a custear a viagem dos irmãos e seu responsável, permitindo que eles representem São Carlos e o Brasil em uma competição de alto nível.

Antônio e Francisco, dois prodígios, têm se destacado no cenário local e regional do xadrez. Com inúmeras vitórias em torneios escolares e regionais. Os irmãos Kinouchi são vistos como grandes promessas para o futuro do esporte no país.

A competição em Assunção na primeira quinzena do mês de outubro, e os irmãos Kinouchi seguem intensificando seus treinos para o torneio, onde enfrentarão adversários de vários países.

Este evento demonstra a força da comunidade de São Carlos em apoiar o desenvolvimento do esporte e de seus jovens talentos, reafirmando a importância de iniciativas que promovem o esporte e a educação.

Leia Também