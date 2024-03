Clube amador e torcida organizada de São Carlos fazem a festa para as crianças nesta Páscoa

No Natal, clube e organizada se uniram para levar carinho e momentos de alegria para a garotada - Crédito: Divulgação

O futebol com intuito de promover festa e confraternização. Esta essência, no mais puro motivo de proporcionar alegria e momentos de lazer e descontração serão realizados neste domingo, 31, dia de Páscoa, para crianças do Antenor Garcia.

Não é só futebol! O Zé Bebeu FC ao lado de sua torcida organizada, A Tropa, se unem e promovem mais uma iniciativa solidária com o intuito de beneficiar crianças carentes do bairro. Trata-se da "Páscoa da Tropa".

Este não é o primeiro evento social desta parceria. Em dezembro, foi realizado o "Natal da Tropa", onde as crianças receberam brinquedos, doces e pipocas.

Com o intuito de continuar as ações que levam satisfação e alegria para os pequenos são-carlenses, nesta Páscoa Zé Bebeu e A Tropa irão distribuir aproximadamente 300 ovos de Páscoa. "Assim vamos alegrar as crianças do bairro. Terá ainda brinquedos infláveis como futebol de sabão, escorregador, pula-pula, além de algodão doce", disse Anderson Molina, um dos organizadores.

De acordo com ele, a "Páscoa da Tropa" tem o intuito de trazer felicidade e alegria para as crianças do Antenor Garcia. O evento acontecerá domingo, 31, a partir das 13h na rua Luiz Paulino dos Santos (antiga rua 2), 253, no Antenor Garcia "Zé Bebeu FC & Torcida A Tropa fazendo uma Páscoa feliz. Fazendo o social através do futebol", finalizou Anderson.

