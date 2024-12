CLC/Amaral e Ponte Preta vencem e estão na semifinal do 390 da Faber

Em confronto direto, CLC venceu e está na semifinal do 390 - Crédito: Divulgação

Com três jogos bem disputados, terminou na manhã de domingo, 2, no Cedrinho, a fase de classificação do Campeonato 390 Clube Faber-Castell, com a realização da 14ª rodada e consequentemente a definição das equipes classificadas para a semifinal e que permanecem na disputa do título de 2024.

Top Real e Sindicado/WLM Engenharia já estavam classificados e agora contam com a presença do Ponte Preta/Amaral Fotos Aéreas e CLC/Amaral Fotos Aéreas/Sucos Life que venceram seus compromissos e “fecham” o seleto G4.

CLC/Amaral venceu confronto direto

Em um jogo onde nos atletas sabiam que a terceira vaga já estava preenchida pela vitória da Ponte Preta, CLC e Cosméticos entraram em campo para buscar a última vaga classificatória para as semifinais.

Em uma partida bem disputada, nos primeiros minutos, Davylson, do CLC fez uma falta forte mostrando o quão o jogo seria acirrado, tomando cartão amarelo. Em um lance polêmico de disputa de bola, um defensor do CLC cometeu penalidade. O meia-atacante Bene cobrou sem chances para defesa, abrindo o placar em 1 a 0.

O CLC precisava apenas do empate para se classificar, sendo assim havia entrado com um sistema tático mais defensivo. Porém com o gol sofrido de nada iria adiantar jogar desta maneira. Após a pausa para hidratação a equipe técnica do CLC mudou para a formação que sempre vinha jogando, colocando o time mais para a frente.

Mas como o Cosméticos era uma equipe com muitos talentos individuais, conseguiram manter este placar até o final do primeiro tempo.

Na etapa final, precisando do empate, o CLC começou com mais pressão e posse de bola. Utilizando de seu ataque entrosado, Zé Renato chutou para a defesa parcial do goleiro adversário. No rebote, empatou a partida.

O jogo ficou truncado e nenhuma das equipes queria sofrer o segundo gol. Mas para o Cosméticos só adiantaria a vitória, o time apostou em seus jogadores, mas sem pouca efetividade.

Rafael Nórcia, mostrando o porque é o artilheiro do campeonato, em lance individual faz um belo gol, trazendo a virada para a sua equipe.

O Cosméticos adiantou seus jogadores para buscar o resultado que precisava, abrindo assim chances de contra-ataque para o CLC.

Paulinho, um atacante veloz do CLC recebeu a bola após um contra-ataque e consagrou a classificação para a sua equipe com o placar de 3 a 1.

Resultados

Ponte Preta/Amaral Fotos Aéreas 5 x 2 Sindicado/WLM Engenharia

Unidos 2 x 4 Top Real

CLC/Amaral Fotos Aéreas/Sucos Life 3 x 1 Cosméticos

Classificação

