CLC e Unidos se enfrentam de olho no G4 na Faber

Em quarto, CLC joga pela vitória para manter a colocação - Crédito: Divulgação

Enquanto o Sindicato/WLM Engenharia e Top Real (que folga na rodada), estão garantidos na semifinal, respectivamente com 20 e 19 pontos e o Cosméticos, bem perto de uma vaga, pelo menos três equipes lutam pela última chance de estar entre as melhores agremiações do Campeonato 390 Clube Faber-Castell.

Neste domingo, 10, no Cedrinho, será realizada a 11ª rodada da fase de classificação e duas das equipes estarão medindo forças no campo 1, a partir das 8h.

O CLC/Amaral Fotos Aéreas/Sucos Life, que está em 4º lugar, com 10 pontos, pega o Unidos, que está em 6º lugar, com 7 pontos, a Ponte Preta, que está em 6º lugar, com 9 pontos, também luta pela vaga e pega o eliminado São Geraldo Tintas, que tem apenas 4 pontos e apenas cumpre tabela.

Os jogos

Campo 1

8h - CLC/Amaral Fotos Aéreas/Sucos Life x Unidos

10h - Cosméticos x Sindicato/WLM Engenharia

Campo 2

8h - São Geraldo Tintas x Ponte Preta/Amaral Fotos Aéreas

Classificação

