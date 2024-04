Classificado à segunda fase, Deportivo Sanka empata com Bueno de Andrada

Deportivo Sanka empata e garante liderança do grupo na Taça EPTV - Crédito: Jhonatam Celestino

O ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, ferveu na noite desta quinta-feira, 18, com a realização da última rodada da fase de classificação do grupo D da Taça EPTV.

O Deportivo Sanka, que representa São Carlos na competição regional, ficou no empate em 3 a 3 com Bueno de Andrada e com o resultado, terminou na liderança por ter melhor critério técnico. As duas equipes somaram 4 pontos.

Em um início arrasador, os Leões abriram 2 a 0 na etapa inicial. Mas no começo da etapa final, o time visitante foi para a pressão e conseguiu a virada. Nos minutos finais, o time são-carlense usou o goleiro-linha e conseguiu o empate.

Classificado para a segunda fase, o Deportivo Sanka aguarda agora a definição do próximo adversário, bem como local, dia e horário que serão divulgado pelos organizadores.

