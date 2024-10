Clássico são-carlense definirá finalista da Série Bronze do Campeonato da APV

Vitória simples coloca a equipe da AVS na final da série Bronze - Crédito: Zé_Photografy

O tradicional ginásio de esportes João Marigo Sobrinho, o Ginasião, palco de grandes jogos de basquete e futsal, receberá no início da noite desta segunda-feira, 28, o segundo jogo da semifinal infantil de vôlei feminino da Série Bronze do Campeonato da APV.

A partir das 18h, duas tradicionais equipes responsáveis pela nova geração do vôlei são-carlenses irão medir forças. Frente a frente, as anfitriãs do São Carlos Clube e as visitantes do Objetivo/Smec.

Será um jogo decidido nos detalhes e sem favoritismo. No primeiro jogo, o Objetivo/Smec levou a melhor e venceu por 3 sets a 1 e leva vantagem.

Entretanto, caso o São Carlos Clube vença, para definir o finalista da temporada na Bronze, será realizado o golden set e o vencedor avança;

Para o importante jogo, Zé Sérgio disse que preparou a equipe para suportar a pressão em jogar na casa do adversário. “A equipe tem que estar centrada e focada. Toda a atenção é necessária para que surpresas desagradáveis não aconteçam. Vamos em busca da vitória e da vaga para a final”, disse Zé Sérgio.

