Clássico são-carlense definirá campeão da Copa Record

Milton Olaio será o palco da decisão que terá duas equipes de São Carlos - Crédito: Divulgação

De um lado, Santa Eudóxia, representado pelo Deportivo Sanka que possui a melhor campanha. Do outro, a ASF, que representa São Carlos e tem a segunda melhor campanha. As duas equipes irão disputar o título da Copa Record de Futsal Feminino.

O clássico são-carlense será a partir das 20h30 desta terça-feira, 7, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, em São Carlos.

O jogo promete muita rivalidade e respeito entre as comissões técnicas das duas equipes. Mas ninguém assume favoritismo. Pelo contrário, admitem uma partida complicada e que será decidida nos detalhes. As duas equipes estão invictas na competição.

Jogo equilibrado

O técnico do Deportivo Sanka, que representa o distrito de Santa Eudóxia, Renê Benacci, disse que a partida será equilibrada. “As atletas se conhecem há anos. A partida será decidida no detalhe”, disse, salientando que as Leoas irão propor o jogo e tentar ter o controle da partida. “Nosso time trabalha com essa característica. Vamos ter uma defesa bem ativa e ter a posse de bola”, salientou. “Vamos trabalhar para fazer o gol nos minutos iniciais”, emendou, salientando que acredita no título. “Mas nosso adversário tem um time vencedor. É um adversário de qualidade, mas sabemos do nosso potencial. A disputa está em aberto, mas vamos em busca do título”, disse.

Final fantástica

O técnico Fabiano Lourenço disse que, independentemente do trabalho realizado, o mais importante é ver duas equipes na final de um torneio regional. “É muito legal. São Carlos tem mais de 250 mil habitantes e tem espaço para todo mundo, para todas as modalidades esportivas. Mas espero que, após a final, independente do resultado, os trabalhos têm que ter continuidade. Fico feliz em saber que vamos enfrentar o Sanka. Respeitamos o trabalho do adversário, mas nossa ideia é buscar o título. A rivalidade é só no jogo. O importante são as atletas honrarem as camisas e que vença o melhor. Peço para minhas atletas se doarem ao máximo e respeitar o adversário, pois são companheiras de profissão”, disse.

Sobre a importante decisão, Fabiano disse que conhece o adversário. “É a equipe da Ferroviária de Araraquara que está inclusive com o técnico. Já jogamos contra eles há quatro anos e eles têm vantagem nos resultados. Mas nesta final é uma nova expectativa, um novo ambiente. Acredito que não há favorito. O Sanka tem a melhor campanha, pois leva vantagem no saldo de gols. Mas acredito em um jogo bem disputado”, disse Fabiano.

