Clássico infantil de vôlei feminino lota ginásio de esportes do Santa Felícia

Jogadoras comemoram vitória em cima do São Carlos Clube - Crédito: Ze_Photografy

Com as arquibancadas repletas de torcedores, o ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, presenciaram a talentosa nova geração do vôlei feminino são-carlense. Um clássico local marcou o primeiro jogo da semifinal da Série Bronze do Campeonato da APV.

Nesta primeira batalha, foram duas horas de um jogo marcado por muita adrenalina, ralis e disputa ponto a ponto onde o Objetivo/Smec levou a melhor e venceu o São Carlos Clube por 3 sets a 1, parciais de 31/29, 25/21, 21/25 e 25/15. O jogo teve a arbitragem de Fausto José de Lara e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

De acordo com o técnico Zé Sérgio, sua equipe venceu “nos detalhes”, uma vez que a partida foi equilibrada. “Acredito que nosso principal fundamento foi o saque, que fez a diferença. Mas o jogo foi decidido nos detalhes”.

De acordo com ele, sua equipe saiu na frente, mas nada está decidido, pois no dia 28, segunda-feira, acontece a segunda partida, no ginásio de esportes João Marigo Sobrinho, o Ginasião. “Vamos em busca da vitória, mas a partida será na casa da adversária. Acredito em uma partida ainda mais difícil. Não há favorito e nada está definido”, alertou.

De acordo com o regulamento, caso o São Carlos Clube vença será realizado o “golden set” para apurar o finalista da competição.

Objetivo/Smec: Lívia, Giovana, Emily, Isadora, Karyna, Lara, Clara, Lavínia, Bianca, Mariana, Gabi, Tatieli, Rayssa e Letícia. Técnico: Zé Sérgio.

São Carlos Clube: Isabela A., Isabela, S., Rafa, Bruna, Luana, Tayná, Ana, Helena, Giovana, Maria, Bia, Manu, Manuela R. e Laura. Técnica: Sandra Mara.

