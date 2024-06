Champions Prata tem goleadas na rodada de abertura da segunda fase do campeonato

União Douradense aplicou a maior goleada da rodada - Crédito: Divulgação

Os artilheiros fizeram a festa na primeira rodada da segunda fase da Champions Cup, série Prata, realizada domingo, 23. Em três dos oito jogos realizados, foram registradas goleadas.

As torcidas ficaram roucas de tanto gritar gol no torneio promovido pela Liga Desportiva de São Carlos. O Sanka City, por exemplo, aplicou 4 a 1 no Red Back. Quem mostrou força também foi o Grêmio que, com autoridade, mandou 5 a 2 no Deportivo Sanka.

Mas a equipe que realmente entra na fase de definição da Champions Prata é o União Douradense que não tomou conhecimento do Holanda e goleou por 10 a 0.

Os resultados

Primavera 1 x 2 Pakabá

Red Back 1 x 4 Sanka City

Botafogo 3 x 1 Cometa Cristão

Proara 0 x 1 Jardim Jockey Club

Grêmio 5 x 2 Deportivo Sanka

União Douradense 10 x 0 Holanda

Paulistano 1 x 3 Mulekes da Vila

Centenário 2 x 2 Prohab

