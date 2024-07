Champions Ouro pode definir mais classificados para as quartas de final

SIGA O SCA NO

Policarbon é uma das equipes que precisa vencer para se garantir na Champions Ouro - Crédito: Divulgação

A fase de classificação da Série Ouro da Champions Cup tem sequência na manhã deste domingo, 7 e a competição regional promovida pela Liga Desportiva de São Carlos pode definir novos classificados para as quartas de final.

Até aqui, quatro equipes já estão garantidas para o mata-mata: Juventus Cruzado, Aracy, Zé Bebeu e Santa Angelina. As outras quatro vagas estão em aberto e pelo menos sete equipes (com maiores e menores possibilidades) possuem chances de seguir adiante: Munique e Tijuco Preto (20 pontos), Policarbon e Pé Na Porta (18), Juventude (17), Cruzeiro do Sul (16) e Milan (14).

A decisiva rodada programada pela organização prevê as seguintes partidas:

Fazenda Itaguaçu

10h - Atlético Munique x Santa Angelina

Campo de Vila Isabel

8h - Abdelnur x Milan

10h - Aracy x Mirante

Campo da USP

10h - Policarbon x Juventude

Campo da UFSCar

10h - Tijuco Preto x Pé na Porta

Classificação

