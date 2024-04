Cessão do Luisão para jogos universitários gera revolta entre torcidas organizadas do Grêmio

Foto no Youtube mostra o local onde fica um dos goleiros: gramado do Luisão causou revolta entre as organizadas do clube - Crédito: Divulgação

A cessão do estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, para Jogos Universitários causou polêmica e ganhou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 1, com as Torcidas Organizadas do Grêmio São-carlense, Raça Gremista e Fúria São-carlense cobrando explicações da Prefeitura Municipal que teria cedido o estádio para a realização de Jogos Universitários de outra cidade.

Com isso, o gramado no Luisão, bem como outros alojamentos do estádio teriam ficado em mau estado de conservação, colocando em risco a sequência do Grêmio São-carlense no Campeonato Paulista da Série A4. No próximo final de semana começa o mata-mata e o Lobo da Central enfrenta o SKA Brasil em Santana do Parnaíba, O segundo jogo será em São Carlos.

A revolta

Em 2022, o Luisão chegou a ser interditado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) devido ao péssimo estádio do gramado, que não passava por manutenção e o Grêmio foi obrigado a jogar parte da então Série B em Araras até que o estádio se regularizasse.

Na época, após ser liberado, a FPF deu um ultimato para a Prefeitura Municipal e para os clubes profissionais, no caso São Carlos e Grêmio São-carlense, de que apenas jogos oficiais deveriam ser realizados no estádio para que o gramado não se deteriorasse, sob pena de nova punição.

Em 2023 as condições do gramado foram estáveis, mas em 2024, neste início de ano, além da Copa São Paulo, o Grêmio utilizou o Luisão. Porém, com a cessão do estádio, no jogo em que o Grêmio venceu o Vocem por 2 a 0, nas duas pequenas áreas, onde ficam o goleiros, a grama deixou de existir.

Dias antes, o estádio foi cedido para jogos universitários e aproximadamente 50 estudantes, segundo informações obtidas pelo São Carlos Agora, teriam utilizado ainda o vestiário dos visitantes e causado depredações. Informações foram veiculadas durante transmissão feitas ao vivo para todo o Brasil, durante a transmissão do jogo via Youtube.

Porém, o que teria causado repercussão negativa junto as organizadas gremistas é que novas cessões poderiam ocorrer nas próximas semanas para jogos universitários.

Revoltados, membros das duas torcidas criticaram duramente o secretário de esportes Edson Ferraz, uma vez que o receio de uma nova interdição do estádio possa ocorrer, caso o estádio se deteriore. Indignados, afirmaram que o “recado foi dado” e que torcedores irão fiscalizar o estádio e em “tom de lembrança” afirmaram que o “nome de ambos serão lembrados”, ao se referirem às eleições municipais de 2024.

O outro lado

Via assessoria de imprensa, o São Carlos Agora entrou em contato com Edson Ferraz e assim que houver a resposta, a reportagem será atualizada.

