Adolescentes da Fundação CASA de São Carlos participam da etapa regional do VIII Torneio de Handebol

As partidas do evento acontecem no Complexo Esportivo Dori Parise, localizado na cidade de Taquaritinga e participam os CASAs Rio Pardo e Ribeirão Preto (ambos de Ribeirão), CASA Sertãozinho, CASA Araraquara e CASA São Carlos.

A equipe vencedora dessa etapa irá representar a Divisão Regional Norte (DRN), responsável pelos centros da região, na etapa estadual do torneio.

VIII Torneio Estadual de Handebol

A fase estadual do VIII Torneio de Handebol acontecerá em junho e reunirá oito times: dois representantes da Divisão Regional Metropolitana Capital (DRCAP) e um de cada uma das outras divisões – Regional Litoral (DRL), Regional Vale do Paraíba (DRVP), Regional Norte (DRN), Regional Sudoeste (DRS), Regional Oeste (DRO) e Regional Metropolitana Campinas (DRMC). A etapa estadual será organizada pela Gerência de Educação Física e Esporte (Gefesp) da Fundação CASA.

Cerca de 50 jovens que cumprem medida socioeducativa nos centros da Fundação CASA de Ribeirão Preto, Sertãozinho, Araraquara e São Carlos participam nesta terça, quarta e quinta-feira (21, 22 e 23/05) da etapa regional do VIII Torneio de Handebol da Instituição.