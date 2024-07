CAT continua 100% e Grêmio e Rio Claro sem vitórias

Aniversário em branco: Grêmio permanece sem vencer na Copa Paulista - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Concluída a quinta rodada da fase de classificação da Copa Paulista e na abertura do segundo turno, realizada no final de semana, o CA Taquaritinga manteve os 100% de aproveitamento e de quebra, tem a melhor campanha de toda a competição.

O CAT foi até Araras e com de Natan Bahia, aos 23 minutos do segundo tempo, venceu o lanterna União São João, no estádio municipal Hermínio Ometto, por 1 a 0. A equipe soma 15 pontos e lidera com folga o grupo 3.

No outro jogo da rodada, Grêmio São-carlense e Rio Claro empataram em 0 a 0 no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão. As duas equipes permanecem sem vitórias e ao lado do União, lutam pela classificação à próxima fase.

Classificação

Taquaritinga, 15 pontos

XV de Piracicaba, 7 pontos

Rio Claro, 4 pontos

Grêmio São-carlense, 3 pontos

União São João, 2 pontos

