Casal de São Carlos é campeão brasileiro de Jiu-Jitsu

Luiz Carlos e a esposa Suely comemoram as conquistas: casal de ouro - Crédito: Divulgação

O casal Luiz Carlos Vignali e Suely Monteiro tiveram um final de semana perfeito, ao conquistarem, em suas respectivas categorias, o título do Campeonato Brasileito de Jiu-Jitsu, realizado nos dias 28, 29 e 30 de junho, no ginásio poliesportivo do Ibirapuera, em São Paulo.

O evento, que reuniu atletas de todo o país, contou com a participação de mais de mil pessoas entre todas categorias em disputa.

Promovido pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, a competição foi de alto nível técnico e Luiz Carlos sagrou-se bicampeão brasileiro peso leve. Sua esposa Suely, foi campeã brasileira peso médio.

Suely fez uma intensa preparação, ao lado das parceiras de treino Elaine Domingues, Sônia Amaral e Daniele. Já Luiz Carlos foi preparado pelo professor Godoy da Alcateia Cícero Costa Oficial e pelo professor William Martins.

O próximo campeonato onde Luiz Carlos estará presente será na cidade de Ribeirão Preto, no dia 10 de agosto. Já no dia 25 de agosto busca o tricampeonato da Copa Premium Cup em Campinas.

