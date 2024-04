Capitão gremista quer concentração e atenção redobrada contra o SKA

Confiante, Alê acredita na virada no Luisão: “O futebol é jogado e podemos reconquistar a vantagem dentro de casa” - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Em desvantagem nas quartas de final do Campeonato Paulista da Série A4, após a derrota pela contagem mínima no jogo de ida, em Santana do Parnaíba para o SKA Brasil, o Grêmio São-carlense terá que buscar a vitória no segundo e decisivo jogo, que acontece a partir das 16h deste sábado, 13, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

Para avançar à semifinal e dar mais um passo em busca do acesso à Série A3 em 2025, o time comandado pelo técnico Rafael Sundermann terá que vencer por qualquer contagem. Um empate ou nova derrota, elimina o sonho são-carlense.

O Lobo terá força máxima para o importante compromisso e o volante Alê, capitão do time, prega concentração e atenção redobrada para que o resultado seja alcançado.

O jogador, campeão da Libertadores e Mundial Interclubes pelo São Paulo é o mais experiente do grupo gremista. Em entrevista exclusiva ao São Carlos Agora na tarde/noite desta terça-feira, 9, ele reconheceu que o Grêmio não desempenhou bem na primeira partida, realizado em gramado sintético. Porém, admite que neste segundo compromisso, em casa, perante a torcida e mandante da partida, o Grêmio irá se impor e terá todas as condições de reverter o placar, já que, devido a melhor campanha na fase de classificação, pode jogar por dois resultados iguais.

A entrevista

São Carlos Agora - O Grêmio saiu atrás nas quartas de final. Até onde isso preocupa a equipe, com o segundo jogo em casa?

Alê - Realmente, saímos atrás nos primeiros 90 minutos, mas temos um elenco forte e estamos muito confiantes para o nosso jogo em casa, diante da nossa torcida.

O futebol é jogado e podemos reconquistar a vantagem dentro de casa. Da mesma forma que nos venceram no detalhe, podemos vencer também, desde que redobremos a atenção às nossas ações.

SCA - Em 16 jogos este ano, o time nunca jogou pressionado pela vitória. Contra o SKA, será a primeira vez. Isso pode interferir no emocional do grupo?

Alê - Desde o início da competição nós nos cobramos bastante para que a gente sempre vença. O futebol é uma cobrança diária, desde que nos cuidemos fora de campo até os treinamentos e preparação. Nós jogamos para vencer todas as partidas e correr atrás do placar faz parte do futebol e de uma decisão.

SCA - Quais são as principais virtudes para buscar uma necessária vitória? Por que?

Alê - Concentração e atenção aos detalhes. Assim como a primeira partida foi decidida em um detalhe, na bola parada, acredito que aqui também será assim. Outro ponto importante é que devemos saber utilizar fator casa e a vantagem conquistada até aqui, com os dois resultados iguais. Desde já convidamos o torcedor para que ele nos empurre para conquistar o resultado positivo.

SCA - No primeiro jogo, em Santana do Parnaíba, o gramado sintético influiu muito no rendimento?

Alê - O campo sintético é diferente para nós, pois não treinamos e nem jogamos em um campo assim. A bola fica mais rápida, o domínio fica diferente, mas eu não coloco a culpa no campo. Nós criamos oportunidades, rompemos linhas, mas faltou um pouco de capricho no último terço do campo para que saíssemos com um resultado melhor.

SCA - O que levou o time a errar tantos passes e não chutar uma bola com perigo ao gol adversário durante o jogo?

Alê - Eu assisti a partida novamente, pois sou um cara que gosto de estudar o futebol e analisar os erros e acertos da nossa equipe. Foi uma partida muito estudada, o SKA respeitou bastante a nossa equipe, jogando em transição, o que faz com que tenhamos mais a bola. O campo com o gramado artificial não permite alguns ajustes de domínio, é preciso pegar mais embaixo da bola para fazer uma virada de campo, por exemplo, mas foi um jogo bem parelho e acredito que agora na nossa casa vamos buscar finalizar mais, pois temos bons finalizadores.

SCA - Em São Carlos, a equipe irá arriscar mais chutes a média distância?

Alê - O nosso time tem como característica ter a bola, acredito que temos que arriscar mais, porém não adianta chutar de qualquer jeito. Nossas ações devem ser treinadas e conscientes, para que seja feita na hora certa.Há momentos de passar a bola, momentos de chutar, desde que levemos perigo ao gol adversário vale a tentativa. Sabemos que precisamos arriscar mais e faremos isso de forma organizada.

