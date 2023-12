Campeonato Amador irá conhecer os finalistas em São Carlos

SIGA O SCA NO

Ponte Preta terá uma “carne de pescoço”: encara o favorito Primos - Crédito: Divulgação

A manhã deste domingo, 3, promete ser intensa para o futebol amador de São Carlos, quando serão conhecidas as duas equipes que irão disputar o título da temporada 2023 do Campeonato Amador. O palco será o estádio municipal Luiz Estevan Zuzão de Siqueira.

Às 8h, uma partida sem favoritismo abre a rodada dupla. De um lado, o Vasco, que se manteve regular durante toda a fase de classificação e do outro, a grata surpresa, o Atlético Aracy, que não fez uma boa primeira fase, mas surpreendeu nas quartas de final, ao eliminar o atual campeão amador de São Carlos, o Jardim Gonzaga.

Na sequência, um jogo imprevisível. Às 10h, o Primos que detém a melhor campanha, encara a Ponte Preta, que faz uma campanha consistente. A princípio, o Primos é favorito à vitória e ao título. Porém, por ser um jogo eliminatório, surpresa pode acontecer.

De acordo com o regulamento, as equipes do Primos e Vasco, por terem melhores campanhas, jogam beneficiadas pelo empate.

