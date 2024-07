Cadu é expulso, São Carlos perde e se complica na Bezinha

Derrota em casa complicou a vida do São Carlos na Bezinha - Crédito: Ismael Volpin

A imprudência do jogador Cadu foi um dos principais motivos da derrota do São Carlos na manhã deste domingo, 21, na abertura do segundo turno (segunda fase) do Campeonato Paulista da Série B. No estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, a Águia perdeu para o Araçatuba por 1 a 0 e se complicou no grupo 5. Classificado, o time visitante chegou aos 12 pontos. Já o São Carlos caiu para o terceiro posto, com 3 pontos.

Em toda a partida, mais organizado, o Araçatuba comandou as ações. Já o São Carlos chegou a equilibrar as ações em alguns momentos da partida. Porém, a partir dos 15 minutos da etapa final, após a imprudente atuação de Cadu, que entrou no intervalo, foi expulso e prejudicou a equipe de João Batista. Para sonhar com a classificação para a terceira fase terá que vencer, necessariamente, as duas partidas restantes, contra Mauaense e Colorado Caieiras.

O jogo

A partida foi no estádio Luisão, mas quem parecia jogar em casa era o Araçatuba. Pelo menos até aos 30 minutos da etapa inicial. O time visitante, muito bem organizado em campo, dominou o São Carlos. O técnico Vaguinho soube anular as principais armas da Águia e esteve perto de abrir o marcador.

Somente a partir dos 30 minutos é que o técnico João Batista, através de orientações, fez com que o São Carlos equilibrasse o jogo. Mas o 0 a 0 acabou sendo benéfico para a Águia que não apresentou um futebol envolvente nos 45 minutos iniciais.

Na etapa final, o técnico João Batista tentou comandar a partida e tirou Paulo Henrique e colocou Cadu. Não contava, entretanto, que o jogador que entrou não cometesse duas faltas graves e fosse expulso em cinco minutos.

Com um a menos, o São Carlos até tentou surpreender o Araçatuba que manteve a tranquilidade e com superioridade de atletas, mandou na partida e aos 33 minutos chegou ao gol do São Carlos. O atacante Gustavo mostrou oportunismo e fez 1 a 0.

A partir daí, o São Carlos pouco produziu e o Araçatuba manteve sua organização. Garantiu mais uma vitória e assegurou a presença a terceira fase da Bezinha.

Leia Também