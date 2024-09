Caaso e Elite vencem na Copa AVS/Smec

Vitória coloca o Elite na sétima colocação da Copa AVS/Smec - Crédito: Divulgação

A fase de classificação de 9ª Copa AVS/Smec se aproxima do final e as equipes que ainda alimentam chances de disputar as séries Ouro e Prata buscam os resultados positivos para manter as chances de classificação.

Na manhã de domingo, 15, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, Jardim Santa Felícia aconteceu uma rodada dupla com o Caaso e o Elite conquistando resultados positivos e com isso ainda lutam pela classificação.

O Caaso, por exemplo, em confronto direto com o Golden Team de Américo Brasiliense, em 1h25, conquistou importante vitória ao fazer 3 sets a 0, em equilibradas parciais de 25/20, 25/22 e 25/16.

Com o resultado, o Golden permaneceu com 20 pontos na 3ª posição, enquanto que o Caaso foi a 17 pontos e está em 5º lugar. A central Estela foi a MVP da partida.

Quem conquistou uma importante vitória também foi o Elite que superou o Scorpions de Américo Brasiliense por 3 a 1, parciais de 25/14, 25/23, 23/25, 25/13, em uma batalha que durou 1h55 e teve na ponta Herika, a MVP da partida.

Com a vitória, o Elite chegou aos 15 pontos e está em 7º lugar. Já o Scorpions, que faz uma campanha irregular soma 4 pontos.

A arbitragem nas duas partidas foi de Demerval Mascarin e Fernanda Oliveira. Apontador: Narciso Borges.

Golden Team: Wilma, Giovana, Denise, Elen, Patrícia, Greyce, Dani, Josiane, Luana, Mônica, Ana Laura, Egles, Tati e Luelen. Técnico: Balu.

Caaso: Carol, Bruna, Ana Laura, Talita, Luiza, Estela, Emily, Luísa, Denise, Elis, Victória, Suzane, Natália. Técnico: Fernando.

Elite: Débora, Ana Paula, Jhenifer, Edvania, Herika, Kalise, Carla, Uina, Sandra, Amanda, Maria Paula e Thainá. Técnica: Patrícia.

Scorpions: Gabi, Janaina, Ellen, Amanda, Rose, Karen, Milena, Regina, Cátia, Dani, Fernanda e Michele. Técnico: Reginaldo.

Quatro partidas

Entrando na segunda metade de jogos da fase de classificação, a 9ª Copa AVS/Smec entra em uma fase decisiva, onde as vitórias acabam sendo ainda mais importantes.

Nesta semana, quatro partidas foram programadas pelos organizadores, com sete equipes em ação. O primeiro jogo será nesta terça-feira, 17, com a UFSCar encarando a equipe sub21 da AVS/Smec, a partir das 20h30 no ginásio de esportes da Universidade Federal de São Carlos.

No dia seguinte, quarta-feira, 18, às 20h30, no ginásio de esportes João Marigo Sobrinho, o Ginasião, o São Carlos Clube recebe a visita do Alpha. Depois, na quinta-feira, 19, também às 20h30, programado o encontro entre Country Club x Caaso, no ginásio de esportes do São Carlos Country Club.

Por fim, no domingo, 22, a partir das 10h, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, o Scorpions de Américo Brasiliense mede forças com o Alpha.

