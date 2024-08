Botafogo garante o 3º lugar na Champions Prata

SIGA O SCA NO

Botafogo venceu o Paulistano e garantiu o 3º lugar da Série Prata - Crédito: Divulgação

A Champions Cup, Série Prata, conhece a equipe terceira colocada na temporada 2025. Na tarde de domingo, 18, no estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão, aconteceu a decisão do terceiro lugar e o Botafogo, com autoridade, venceu o Paulistano por 3 a 0.

O jogo foi bem disputado e marcado por disciplina e competitividade entre os atletas das duas equipes. A premiação final acontece no domingo, quando Mulekes de Vila encara o União Douradense na final que acontece no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, no sábado, 24, às 18h.

As quatro equipes que chegaram a final, cabe ressaltar, já garantiram acesso a Série Ouro da Champions Cup, em 2025. Os torneios são promovidos pela Liga Desportiva de São Carlos.

