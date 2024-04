Bezinha começa com oito jogos; em sua maioria, muito equilíbrio

No Luisão, após uma apresentação convincente, Águia conquistou excelente empate frente o Paulista - Crédito: Delma Gonçalves Fotografia

Teve início a quinta divisão do futebol paulista no último final de semana, com a realização de oito partidas distribuídas em três grupos. A maioria dos jogos foi marcada pelo equilíbrio. Apenas um resultado destoou, com o Tanabi goleando o Fernandópolis por 4 a 0 na casa do adversário em jogo válido pelo grupo 1.

Pelo grupo 2, onde está o São Carlos, duas partidas. A Águia ficou no 1 a 1 com o Paulista de Jundiaí em encontro ocorrido no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

No outro jogo, o Colorado Caieiras venceu pela contagem mínima o Barcelona e saiu na frente no grupo, com 3 pontos.

Resultados

Grupo 1

Tupã 2 x 2 Araçatuba

Inter de Bebedouro 2 x 1 Olímpia

Fernandópolis 0 x 4 Tanabi

Grupo 2

São Carlos 1 x 1 Paulista

Barcelona 0 x 1 Colorado Caieiras

Grupo 3

Atlético Mori 2 x 2 Mauá

Mauaense 3 x 0 União Mogi

Manthiqueira 0 x 2 Ecus

