Bayer conquista o título do campeonato amador de Ibaté

Terminou em grande estilo o Campeonato Municipal de Futebol Amador de Ibaté, com as finais acontecendo domingo, 21, no estádio municipal “Dagnino Rossi”. O campeonato foi organizado pela Secretaria Municipal de Esportes e contou com a participação de 13 equipes.

O público presente foi agraciado com duas empolgantes partidas de futebol. Centenas de pessoas estiveram presentes, acompanhando de perto a decisão e torcendo por suas equipes nas arquibancadas, onde famílias marcaram presença.

Em um jogo muito disputado e emocionante, o time Bayer foi o campeão ao vencer a equipe Juventus, pelo placar de 2 a 1, e na decisão de 3º e 4º lugares, a equipe da Boleiragem F.C./Armazém das Bebidas ficou com o terceiro lugar vencendo a equipe do CDHU F.C. por 5 a 4, decido nos pênaltis.

Além de troféus e medalhas, os destaques individuais do campeonato foram premiados com artigos esportivos, como forma de incentivo.

Destaques individuais

Artilheiro: Jeferson Antonio Soares Alves

Melhor Goleiro/menos vazado: Endrew Yuri de Melo

Atleta destaque: José Wilson Leite da Silva

