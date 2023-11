Basquete Feminino UFSCar conquista pela 4ª vez consecutiva a TUSCA

Durante o período de 02 a 05 de novembro de 2023, a equipe de Basquete Feminino da UFSCar disputou e conquistou seu 4º título consecutivo da TUSCA. A competição contou com a participação, além da UFSCar, de outros 7 atléticas disputando o título em formato de eliminatória simples.

A equipe comandada pelo Técnico Marcelo Brocco teve seu primeiro desafio frente à equipe da Poli/USP no sábado às 09h30 no Ginásio da UFSCar. Apresentando um jogo consistente venceu a partida pelo placar de 44 x 31, com destaque para as atletas Maria Paula, Laura e Valentina com 16, 12 e 11 pontos, respectivamente.

Na outra semifinal em jogo bem disputado e decidido na última bola, as equipes do CAASO e Engenharia Mackenzie fizeram um bom jogo, com a equipe da Engenharia Mackenzie levando a melhor pelo placar de 51 x 48 e garantindo sua vaga na final da competição.

A final do basquete feminino na TUSCA foi realizada ontem (05) às 14h no ginásio Milton Olaio. Sem dar chance à adversária a equipe da UFSCar iniciou a partida impondo seu ritmo e abrindo vantagem no 1º quarto de partida 16 x 04. No 2º quarto o jogo se manteve favorável à equipe de São Carlos, que conseguiu ampliar sua vantagem e ir para o intervalo vencendo por 19 pontos 30 x 11. Após o intervalo, mantendo sua intensidade, com boas movimentações e aproveitando os espaços em quadra, a equipe da UFSCar continuou abrindo vantagem, finalizando o jogo com uma margem de 44 pontos e placar final em 65 x 21, conquistando assim o título da competição e seu 4º de forma consecutiva.

Após a partida foi realizada a premiação com entregas de medalhas para as atletas: Théo, Lavínia, Luana, Valentina, Yasmim, Maria Paula, Raquel, Stefany, Rafa, Samira, Laura e Bia e também para o técnico Marcelo Brocco e Guilherme Tonon. Tivemos também a entrega para a jogadora Valentina a premiação de atleta destaque e por fim a entrega do troféu levantado pela capitã Samira Saad.

Após a conquista do III Campeonato Regional "Rio Claro" de Basquete Feminino no início de outubro, a TUSCA foi a segunda competição e a segunda conquista da equipe de Basquete Feminino da UFSCar no ano de 2023. Agora as atenções se voltam para a disputa da fase final da Liga FairPlay, onde no sábado dia 18/11/2023 às 09h30 no Ginásio da UFSCar a equipe entra em quadra buscando a vaga para mais uma decisão.

