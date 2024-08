Base do Grêmio São-carlense estreia no Paulista com vitória

SIGA O SCA NO

Lobinhos comemoram gol: pequena alcateia vibra no Luisão - Crédito: Jhonatan Celestino

Teve início o Campeonato Paulista Sub11 e Sub12, e os Lobinhos começaram a competição com bons resultados. Na manhã de domingo, 4, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, enfrentaram o Porto Football.

De acordo com o regulamento elaborado pela FPF, nesta edição da competição, todas as partidas terão disputa de pênaltis valendo um ponto extra.

A primeira equipe a entrar em ação foi o sub11. No tempo normal, empate em 1 a 1 com gol de Davi Arruda. Nos pênaltis, vitória por 5 x 4. No sub12, os Lobinhos venceram por 2 a 1, gols de Arthur Verzola e Davi Ferreira. Nos pênaltis, vitória por 5 a 4.

Na segunda rodada, os Lobinhos voltam a campo no dia 11 e a partir das 14h, enfrentam a Inter de Limeira fora de casa.

Todos os jogos em casa terao transmissão no youtube.com/tvgremiosaocarlense

Atletas do Grêmio

SUB-12

Goleiros: Lucas, Vitor e Diogo

Laterais: Mateus, Felipe, Nicolas, Miguel e Pietro

Zagueiros: Victor, Luan, Benjamin e Maurício

Meio-campistas: Pedro, Arthur Previato, Tauã, Gabriel Blaschi, Davi Ferreira, Arthur Damásio e Leonardo Colosi.

Atacantes: Leonardo Toledo, Arthur Verzola, Heitor, Gabriel Galé, Nathan e Lucca

SUB-11

Goleiros: Levy e Miguel Rodrigues

Laterais: Enzo Silva, Elano, Ronaldo, João Marcelo e Vinícius

Zagueiros: Igor, Lucas, Heitor, Vitor Maia e Felipe Alves

Meio-campistas: Murilo, Miguel, Enzo Pires, Victor Borges,

Otávio, Davi Arruda e Rafael Manzano.

Atacantes: Enzo Traldi, Gabriel Messi, Matheus, Davi Albino e Arthur Pagoto.

Comissão Técnica

Clodoaldo Soares de Freitas - Treinador

Luan Onuma Borges - Auxiliar

Dener da costa Oliveira - Preparador Físico

Leandro de Oliveira - Preparador de Goleiro

Rouparia - Douglas Santos

Supervisora - Vanessa Custodio

