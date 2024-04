Base do futsal feminino de São Carlos começa maratona de jogos na Copa da LPF

Atletas das equipes sub11 e sub13 da Asf São Carlos querem vitórias na estreia da Copa LPF - Crédito: Divulgação

As equipes de base do futsal feminino de São Carlos, representadas pela Asf, estarão em ação neste final de semana em jogos válidos pela fase de classificação da Copa da LPF. São jovens atletas das equipes sub11, sub13, sub15, sub17 e sub20 que irão jogar em São Carlos e em Jundiaí em uma maratona de sete jogos.

No ginásio municipal de esportes Hugo Dornfeld, na Vila São José, a partir das 13h30 de sábado, 13, as equipes sub13, sub15 e sub17 encaram o Fênix de São Caetano. No domingo, 14, no Centro Esportivo e Recreativo São Matheus, em Jundiaí, a partir das 9h, o sub11, sub13, sub15 e sub20 pegam o Eleven.

Destas equipes, somente o sub17 estreou na competição, quando foi a Espírito Santo do Pinhal e venceu a Pinhalense por 6 a 4. As demais, fazem a estreia e a expectativa é a melhor possível, no sentido de conquistar resultados expressivos.

Sub11/sub13

As equipes sub11 e sub13 tem como técnicas Ieda Fernanda Alvarez e Vanessa Farias da Silva que prepararam a equipe para a competição.

Elas afirmaram que estão empenhadas em levar experiencia às meninas. “Trabalhamos arduamente a parte técnica, mas também a interação das atletas. Sabemos que o esporte tem a capacidade de unir, integrar e trazer conceitos imprescindíveis como: união, respeito, disciplina, foco e o nosso trabalho vai de encontro à isso”, disse Vanessa, salientando que ganhar é um dos objetivos. “Temos ambições e acreditamos no potencial das equipes, mas ressaltamos que a participação de maneira saudável é de suma relevância para o nosso trabalho”, disse Vanessa.

Sub15/sub17

Júlia Castro é a comandante das equipes sub15 e sub17 e de acordo com ela, São Caetano e Eleven são adversários complicados e em uma janela curta de tempo.

“O time de São Caetano foi o último campeão sub-15 da LPF. É um time muito forte e sempre dá trabalho. Precisaremos entrar muito concentradas, mas estamos nos preparando pra isso. O segredo vai ser dosar o cansaço pensando que no dia seguinte jogaremos de novo e também não será um jogo fácil contra Eleven, mas em ambos vamos dar o nosso melhor pra ir em busca da vitória. Temos um grupo muito bom treinando, com meninas muito habilidosas e que tem tudo pra fazer ótimos jogos”, garantiu.

De acordo com Júlia, a meta das equipes na copa é adquirir experiência, que considera muito importante, principalmente nessa idade. “A a LPF é uma grande oportunidade pra isso. De forma geral estamos pensando um passo de cada vez, jogo a jogo em busca da classificação para a próxima fase. Nosso objetivo é fazer um bom jogo sábado e domingo e colocar em prática o que temos treinado”, completou.

Sub20

O sub20, que tem como técnica Ana Cláudia Bianconi joga somente no domingo, contra o Eleven, em Jundiaí. Ela salientou que o time é qualificado, mas inexperiente. Tem apenas três atletas na idade limite e o restante do grupo é proveniente da categoria sub17. “Mas elas jogam juntas há bastante e esperamos um bom jogo”, disse Aninha.

Contra o Eleven, ela aguarda uma partida bem disputada, mas não escondeu a confiança. “Acredito no potencial técnico do time, na habilidade e desenvolvimento do grupo. O que pode atrapalhar um pouco é o fato de jogar fora, além da ansiedade. Isso pesa um pouco, mas temos um time equilibrado e vamos lutar para chegar até a fase semifinal”, finalizou.

