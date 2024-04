Bala Laika encosta nos primeiros colocados do grupo A no Raspadão

Com autoridade, Bala Laika mandou 5 a 2 no Desportivo Central - Crédito: Divulgação

Ainda invicto, o Bala Laika mostra suas garras na fase de classificação do 14º Raspadão, que é realizado no Cidade Aracy. Com duas vitórias e três empates, a equipe encostou nos primeiros colocados, ao assumir a quarta colocação no grupo A com 9 pontos.

Na manhã de domingo, 14, pela sexta rodada da competição, a equipe mostrou força e com autoridade, fez 5 a 2 no Desportivo Brasil e agora está a 5 pontos do líder Antenor Garcia B2, que tem 14 pontos, mas um jogo a mais. No final de semana, a equipe fez a lição de casa e bateu o Aracy por 4 a 1.

Resultados

Antenor Garcia R2 4 x 1 Aracy

Caixa d’Água 6 x 2 Proara

Desportivo Central 2 x 5 Bala Laika

Classificação

Leia Também