Aymoré vence líder e está com um pé na próxima fase do Veterano

Aymoré obteve uma bela vitória e se aproximou da semifinal no Raspadão - Crédito: Divulgação

Uma rodada “quente”. Assim foram os jogos da manhã de domingo, 29, na Arena Raspadão, no Cidade Aracy, quando ocorreram os jogos da terceira rodada da fase de classificação do Campeonato Veterano.

Um dos destaques foi a boa vitória do Aymoré em cima do Desportivo. O time foi a 4 pontos e está em segundo lugar no grupo B, dando um expressivo passo rumo à classificação para a semifinal.

Já o Desportivo está em segundo lugar no Grupo A com 6 pontos, mas tem a posição ameaçada pelo Aracy que venceu o Novo Mundo por 2 a 1 e também foi a 6 pontos e pelo Galo das Arábias que empatou com o Fonte Nova em 2 a 2 e está com 5 pontos. Neste grupo, o Cruzeirinho foi a 7 pontos após golear o Confiança por 6 a 3.

Resultados

Novo Mundo 1 x 2 Aracy

Confiança 3 x 6 Cruzeirinho

Fonte Nova 2 x 2 Galo das Arábias

Aymoré 3 x 2 Desportivo

