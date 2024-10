AVS/Smec sofre para vencer Golden Team pela Copa AVS/Smec

SIGA O SCA NO

01 Out 2024 - 10h22

01 Out 2024 - 10h22 Por Marcos Escrivani

AVS/Smec comemora a vitória e a liderança do campeonato - Crédito: Divulgação

AVS/Smec e Golden Team, de Américo Brasiliense, realizaram um disputado jogo pela fase de classificação da 9ª Copa AVS/Smec na manhã deste domingo, 29, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia.

As equipes jogaram durante 1h50, em um encontro marcado por muita adrenalina e disputa. A AVS/Smec levou a melhor e venceu por 3 sets a 1, parciais de 25/22, 25/23, 22/25 e 25/19. A levantadora Bárbara foi a MVP da partida.

Com o resultado, a AVS/Smec disparou na tabela e foi a 31 pontos, contra 20 do Golden Team que permaneceu em quarto lugar.

Deu sub21

No Santa Felícia aconteceu jornada dupla e a equipe sub21 da AVS/Smec esteve em ação e em 1h08 conquistou mais uma vitória ao fazer 3 sets a 0 no Alpha, parciais de 25/12, 25/14 e 25/17. A ponta Giovana foi a MVP do jogo.

Com o resultado, o time sub21 permaneceu em 9º lugar e foi a 10 pontos. Já o Alpha permanece sem vencer.

Os jogos tiveram a arbitragem de Demerval Mascarin e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

Equipes

AVS/Smec: Thassi, Patrícia, Maju, Jezinha, Jeniffer, Karine, Bárbara, Dani, Maria, Luciana, Mônica, Juliana e Cássia. Técnica: Sandra.

Golden Team: Camila, Giovana, Carol, Denise, Ellen, Patrícia, Greyce, Dani, Josiane, Luana, Mônica, Marli e Tati. Técnico: Balu.

AVS/Smec sub21: Iolanda, Giovana G., Bia, Lara, Gabi, Ana Júlia, Isabela, Sophia, Pietra, Giovana C., Julia, Línia, Bruna e Laura. Técnica: Sandra.

Alpha: Juliana, Fernanda, Jaque, Gislaine, Camila, Dani, Maria, Fábia, Sandra, Maria T. Técnica: Karine.

Dois jogos

Duas partidas estão previstas pela fase de classificação da Copa AVS/Smec. Ambas pela fase de classificação e no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia.

Na terça-feira, 1, a partir das 20h, a equipe sub21 da AVS/Smec pega o Caaso e na quinta-feira, 3, com início às 20h30, o jogo que vale a liderança do torneio: o time adulto da AVS/Smec terá pela frente o Fênix/LBR Sports.

Leia Também