AVS/Smec perde para Rio Preto, mas mostra evolução na APV

Equipe são-carlense mostrou força contra o qualificado Rio Preto pela APV - Crédito: Zé_Photografy

A derrota doeu, mas o volume de jogo mostrado pela equipe de vôlei feminino AVS/Smec animou a técnica Sandra Mara Leão. Na manhã de domingo, 18, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, Jardim Santa Felícia, o time são-carlense fez a quarta apresentação pela primeira fase do Campeonato da APV e foi surpreendido por Rio Preto, que venceu por 3 sets a 1, parciais de 14/25, 23/25, 25/18, 20/25, em 1h46. A arbitragem de Fausto José de Lara e Alessandra Borges. Apontadora: Luciana do Carmo.

Foi a terceira derrota da AVS/Smec. Porém, a técnica são-carlense ficou satisfeita com o volume de jogo mostrado pelo time nos quatro sets. “Somente no primeiro, deixamos a desejar”, disse.

Sandra afirmou que Rio Preto vai disputar a divisão de elite do vôlei paulista e a Superliga C e contratou todas as atletas. “É o time mais forte da APV”, observou.

Entretanto, ela disse que o jogo foi equilibrado e decidido nos detalhes. “Estou satisfeita com a evolução do grupo. Nosso sistema defensivo e linha de passe funcionaram bem. O bloqueio apareceu e amorteceu várias bolas. Isso é reflexo dos trabalhos realizados durante os treinos. A entrega e a melhora do time foi sensível”, elogiou a treinadora são-carlense.

AVS/Smec: Thassi, Patrícia, Giovana, Maria Júlia, Jeniffer, Luana, Dani, Bárbara, Amanda, Márcia, Luciana, Mônica, Juliana e Luana. Técnica: Sandra Mara.

Rio Preto: Eloísa, Ana Gabriela, Priscila, Maria Luiza, Yasmin, Maria Eloísa, Gabi, Júlia, Daiane, Júlia e Maria Eduarda. Técnico: Ademilson.

