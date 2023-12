AVS/Smec conquista o título da Copa Elisângela Rebordões

Jogadoras da equipe comemoram mais um título da competição - Crédito: Zé_Photografy

Definido o campeão da série Ouro da Copa Elisângela Rebordões de Vôlei Feminino. Na noite de terça-feira, 28, no lotado ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, a AVS/Smec levou a melhor sobre o Caaso e venceu por 3 sets a 0.

A arquibancada da praça esportiva estava lotada e uma grande torcida prestigiou a decisão. Foram 84 minutos de jogo intenso e a vitória das comandadas de Sandra Mara Leão com parciais de 25/19, 25/21 e 25/23. Thassi, oposta, foi eleita a melhor jogadora da equipe.

A final foi tensa. Somente no primeiro set, as universitárias se mostraram desconcentradas e não conseguiram competir de igual para a igual com a AVS/Smec. Mas, nas duas parciais seguintes, muito equilíbrio e um jogo pegado, decidido nos detalhes e com placares apertados. De acordo com a organização a final foi feita por duas equipes que souberam representar a série Ouro, tal o nível técnico da decisão.

AVS/Smec: Vânia, Thassi, Patrícia, Carol, Jeniffer, Débora, Cláudia, Bárbara, Dani, Eluana, Luciana, Mônica, Jenilda e Cris. Técnica: Sandra Mara Leão.

Caaso: Carol, Bruna, Talita, Maria, Xiamara, Estela, Júlia, Luize, Ana, Amábile, Denise, Natália e Laura. Técnico: Fernando.

Árbitros: Demerval Mascarim e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

