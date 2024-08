AVS/Smec busca a reabilitação na Copa APV

SIGA O SCA NO

Equipe adulta da AVS/Smec busca a primeira vitória na APV - Crédito: Zé_Photografy

Passando por um mau momento, a equipe de vôlei feminino AVS/Smec busca a reabilitação na fase de classificação do Campeonato da Associação Pró Voleibol (APV).

Assim sem vitória na competição regional, o time comandado pela técnica Sandra Mara Leão vai em busca do primeiro resultado positivo e a partir das 18h30 deste sábado, 10, enfrenta Porto Ferreira no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia.

Até aqui o time são-carlense ainda não venceu um set. Foram dois jogos e duas derrotas por 3 sets a 0 para Araraquara (em casa) e Artur Nogueira (fora).

Com o intuito de buscar a primeira vitória, a técnica Sandra Mara deverá contar com força máxima e assim começar uma série de bons resultados em busca da classificação para as finais da Série Ouro da competição.

