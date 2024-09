AVS/Smec assume a liderança da Copa AVS/Smec

SIGA O SCA NO

AVS/Smec vence e assume a ponta do campeonato de vôlei - Crédito: Zé_Photografy

A atual campeã, assumiu a liderança na fase de classificação da 9ª Copa AVS/Smec de Vôlei Feminino. E de maneira invicta até o momento.

Na noite de quinta-feira, 12, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, a AVS/Smec, equipe orientada pela técnica Sandra Mara Leão, em 1h30, venceu o Caaso por 3 sets a 0, parciais de 25/22, 25/20, 25/19, com destaque para a central Dani, MVP da partida.

Com o resultado, a AVS/Smec chegou aos 25 pontos e assumiu a primeira colocação. Fênix (23 pontos), Golden Team e Country Club (ambos com 19 pontos) fecham o G4. O Caaso está em sexto lugar com 13 pontos.

A arbitragem da partida foi de Demerval Mascarin e Alessandra Borges. Apontadora: Fernanda Oliveira.

AVS/Smec: Bia, Thassi, Patrícia, Karine, Jeniffer, Jezinha, Bárbara, Dani, Maiara, Luciana, Mônica, Juliana e Cássia. Técnica: Sandra Mara.

Caaso: Natália, Carol, Bruna, Ana Laura, Talita, Júlia, Luisa, Estela, Bia, Luiza, Denise, Vitória e Natália. Técnico: Fernando.

