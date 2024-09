AVS/Fusion estreia na Copa Ribeirão Preto

SIGA O SCA NO

AVS/Fusion estreia nesta terça e encara no Ginasião, o SC Voleibol Clube - Crédito: Divulgação

A equipe de vôlei feminino AVS/Fusion estreia na noite desta terça-feira, 10, na Copa Ribeirão Preto. O jogo acontece a partir das 20h30 no ginásio de esportes João Marigo Sobrinho, o Ginasião. O adversário será o SC Voleibol Clube.

A equipe são-carlense é formada por atletas formadas na cidade e entra para a competição com a finalidade de fazer uma boa campanha e chegar à fase final.

Na fase de classificação as equipes jogam em turno único dentro do grupo e a AVS/Fusion irá enfrentar, além do SC Voleibol Clube, o Conexão A, Volley Girls, Águias 2, Vrau, Ibaté e Alpha.

