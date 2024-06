AVS sub21 dá trabalho para o Country na Copa AVS/Smec

SIGA O SCA NO

Jogadoras do Country comemoram a conquista da vitória na Copa AVS/Smec - Crédito: Zé_Photografy

Um bom jogo realizaram as equipes do Country Club e da AVS sub21 na noite desta quarta-feira, 19, pela fase de classificação da 9ª Copa AVS/Smec de Vôlei Feminino.

O Country levou a melhor e em 1h18 de jogo venceu o jovem time formado nas escolinhas da AVS por 3 sets a 0, parciais de 25/16m 25/13 e 25/19. A partida aconteceu no ginásio de esportes do Country Club.

O Country apresentou uma equipe bem experiente e de qualidade. Mas, mesmo assim encontrou dificuldades para superar o jovem time são-carlense. Alessandra Borges e Fernanda Oliveira foram as árbitras. Narciso Borges, o apontador. Beatrice, central do Country, foi a destaque do jogo.

Country: Simone, Beatrice, Bianca, Thalita, Tamiris, Stefany, Natália, Taíris, Verônica, Eluana, Raquel e Mariah. Técnico: Lucas.

AVS sub21: Victória, Giovana, Bia, Lara, Gabi, Ana, Isabela, Pietra, Catarina, Júlia, Laís, Línea, Laura e Patrícia. Técnica: Sandra Mara.

