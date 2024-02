AVS reinicia atividades e promete duas equipes competitivas para a temporada

Equipe sub18 da AVS irá participar dos Jogos Abertos da Juventude e dos Regionais - Crédito: Zé_Photografy

A Associação de Vôlei São-carlense (AVS) começou com todo o gás a temporada 2024. As equipes adulta e sub18 retornam aos treinos a partir desta terça-feira, de olho nas competições oficiais previstas para o ano. Iniciam-se ainda os preparativos para a 9ª edição da Copa AVS/Smec, além da escolinha social estar proporcionando atividades para pelo menos 300 candidatas a atleta. Todas as atividades acontecem no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia.

Na primeira reportagem do ano, o coordenador da AVS, Luiz Antonio Cordeiro dos Santos, o Zé Sérgio, detalhou o que a associação pretende este ano.

Equipes competitivas

A AVS pretende colocar em ação este ano duas equipes. Uma adulta que irá disputar a Copa AVS/Smec (e defender o título conquistado em 2023), a Copa AABB e o campeonato da APV, que terá este ano ainda a presença de Catanduva, Artur Nogueira, Porto Ferreira, Botucatu, Araraquara e Itobi. A princípio, na primeira fase terá dois turnos e as quatro primeiras disputam o título de campeã.

A AVS terá ainda um time sub18 que irá participar dos Jogos Abertos da Juventude, com a meta de chegar à final regional e dos Jogos Regionais, representando São Carlos.

Copa AVS/Smec

Zé Sérgio disse ainda que a associação irá promover a 9ª Copa AVS/Smec e a perspectiva é que a competição tenha pelo menos 12 equipes de São Carlos, Ibaté e Américo Brasiliense, como aconteceu no ano passado.

Escolinha social

O dirigente da AVS enfatizou ainda que estão abertas as inscrições para a escolinha de esportes, que tem caráter social, pois é gratuita e destinada para garotas de 8 a 18 anos. A meta é chegar a pelo menos 300 alunas.

As aulas acontecem no ginásio de esportes do Jardim Santa Felícia. Às 8h30 as aulas são para meninas de 8 a 12 anos; A partir das 9h45, de 13 a 18 anos. Às 11h, para garotas do time sub15 (somente selecionadas). As pretendentes devem ir ao ginásio de esportes com roupa confortável, cabelo preso, tênis e levar garrafa para água. As inscrições gratuitas acontecem no horário da aula e os professores são o próprio Zé Sérgio, além de Thassiane, Kaká e Karine. Há também a colaboração das monitoras Dani, Débora, Jezinha, Lu e Pati.

