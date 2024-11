Atual campeão vence e respira na Copa São Carlos

Vitória manteve viva, a chance de classificação do Redenção, atual campeão do torneio - Crédito: Jhonatan Celestino

A noite de sexta-feira, 1, foi marcada por muita emoção, quando foram realizadas duas partidas pelo grupo A da Copa São Carlos de Futsal, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos.

Os jogos aconteceram no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho e o destaque ficou para a reabilitação do atual campeão, o Redenção, que venceu o Cometa Cristão por 2 a 1 e respira na competição.

Com a conquista dos 3 pontos, o Redenção foi a 7 pontos e assumiu provisoriamente a quarta colocação, mantendo vivas as esperanças de se classificar para as quartas de final. Com seis pontos, o Cometa Cristão caiu para a 7ª colocação e ainda respira.

Na outra partida, o Deportivo Sanka, fez a lição de casa e manteve o favoritismo. Com tranquilidade, aplicou 8 a 1 no Meninos da Vila e lidera com 100% de aproveitamento. Totaliza 15 pontos após 5 jogos disputados. Já o adversário, em situação delicada, está em 6º lugar com 6 pontos e não pode perder mais.

