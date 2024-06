Atuais campeãs, Leoas estreiam com goleada na Copa Record

SIGA O SCA NO

Na estreia da Copa Record, Leoas rugiram alto e aplicaram 7 a 0 em Pitangueiras - Crédito: Divulgação

Atuais campeãs e com o propósito de manter a hegemonia na Copa Record, a equipe de futsal feminino do Deportivo Sanka estreou com uma expressiva goleada na competição regional.

As Leoas, que representam o distrito de Santa Eudóxia, foram até Monte Alto na noite de segunda-feira, 10 e aplicaram 7 a 0 em Pitangueiras. A partida foi realizada no ginásio municipal de esportes Baby Barioni. Com o resultado, o time são-carlense se classificou para a segunda fase e eliminou o adversário.

O próximo desafio das Leoas é nesta sexta-feira, 14. A partir das 21h, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, em São Carlos, elas recebem a visita de Pontal em jogo que irá decidir quem fica com o título simbólico de campeão do grupo 2 na fase de classificação.

