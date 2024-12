Atletismo mostra força e conquista dois ouros para São Carlos nos Abertos

Revezamento de São Carlos fez bonito nos Abertos do Interior - Crédito: Divulgação

Uma participação dourada. O atletismo de São Carlos brilhou nos Jogos Abertos do Interior, realizados em São José do Rio Preto e conquistou durante três dias de provas, duas medalhas de ouro e uma de bronze.

Sob o comando do coordenador e técnico Altair Maradona Pereira, dez atletas da ASA/ADN estiveram em ação durante três dias e estiveram na maioria das vezes entre os 10 primeiros colocados. Mais que isso, dois atletas brilharam e o destaque principal foi João Barbosa de Jesus, ouro no salto com vara e no declato e Jeferson Esteves da Silva, bronze no lançamento do disco.

Segundo Maradona, as provas do atletismo nos Abertos aconteceram segunda-feira, 9, terça-feira, 11 e quarta-feira, 12 na pista Eldorado. Satisfeito, não economizou elogios ao time são-carlense.

“A equipe de atletismo de São Carlos teve uma excelente participação. Conseguimos o objetivo de ganhar medalhas (dois ouros e um bronze). Os revezamentos, tanto o 4x100 como o 4x400m foram muito bem e as equipes são formadas com atletas de São Carlos e tem grande possibilidade de melhorar muito esse tempo. Tivemos alguns desfalques, como o Luís (decatlo) e lançamento do dardo que não pôde ir e Danilo Godoy que correu os 100m e está vindo de lesão. Por isso não fez o revezamento 4x100. Mas o resultado final foi excelente e ficamos em 7° colocado geral com grande possibilidade de melhorar a colocação. Tenho que agradecer a todos atletas e nossos técnicos Paulo Cesar Paiutto e Israel Pelosi”, disse Maradona.

Resultado 1° dia

Joana Motta - 11° nos 5000m

Julia Coutinho - 8° nos 5000m

Jeferson Esteves da Silva - 3° no lançamento do disco

Danilo Godoy - 15° nos 100m

João Barbosa de Jesus - ouro no salto com vara

Resultado 2° dia

Michelli Scatamburgo Guerrero - 10° nos 1500m e 10° nos 800m

Jonathas de Freitas - 6° nos colocado nos 200m

João Barbosa de Jesus - Ouro no decatlo

Revezamento 4x100m - 5° colocado (Pedro Henrique, Anderson Lima, Jonathas Freitas, Yago Cesar)

Resultado 3º dia

Revezamento 4x400m - 5° colocado - Jonathas de Freitas, Anderson Lima, João, Yago Cesar

Leia Também